Almanya Federal Meclis Başkanı, Sisi'yle görüşmeyecek

Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, gelecek ay Almanya'yı ziyaret etmesi beklenen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yapacağı görüşmeyi Mısır'daki insan hakları ihlallerinden dolayı iptal etti.

Görüşmenin iptal edilmesine gerekçe olarak Mısır'daki güncel gelişmeleri gösteren Federal Meclis, "Uzun zamandan beri parlamento seçimlerinin zamanın belirlenmesi yerine aylardan beri muhalif grupların sistematik bir şekilde kitlesel olarak tutuklanmasını, uzun süreli mahkumiyet kararlarını ve aralarında eski Meclis Başkanı (Saad) Katatni'nin de bulunduğu akıl almaz sayıda kişiye idam cezaları verildiğini görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, ülkenin iç barışına ve demokratik gelişmesine katkı sağlamayacak bu durumdan dolayı Lammert'in Cumhurbaşkanı Sisi ile şu anda bir görüşme yapma dayanağı bulunmadığı vurgulandı.



Mısır mahkemesi, geçen hafta sonu görülen "casusluk" ve "hapishaneler baskını" davalarında, Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dahil 106 kişinin dosyasının, haklarındaki idam kararıyla ilgili olarak görüş almak üzere müftülüğe gönderilmesine karar verilmişti.

