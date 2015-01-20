Almanya, Fatih Sultan Mehmet tişörtü giyen hâkimi konuşuyor

Almanya'da, aşırı dincilerin safında Suriye'deki savaşta yer almakla suçlanan bir kişinin davasına bakan hakimin, "Fatih Sultan Mehmet-The Conqueror" yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafı nedeniyle, tarafsızlığı tartışılıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Afgan kökenli Harun P'nin terör davasında yargılanacağ Almanya'nın Münih kentindeki Yüksek Eyalet Mahkemesinin başkanının, geçmişte giydiği ve üzerinde "Fatih Sultan Mehmet-The Conqueror (fetheden) yazan tişörtü tartışmalara neden oldu.

Alman basınında çıkan haberlere göre, mahkeme heyeti başkanı Manfred Dauster'ın söz konusu tişört ile poz verdiği fotoğraflar, bir sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabında yer alıyor.

Dauster'in, bir doğum günü eğlencesinde çekilen fotoğrafları 2013 yılının Temmuz ayında sosyal paylaşım sitesine koyduğu belirtilen haberde, Dauster'in davada taraflı olup olmadığı sorusu soruldu.

Harun P'nin "Junud Al-Sham" terör örgütü üyesi olarak Suriye'deki savaşa katıldığı suçlamasıyla yargılanacağı davada, mahkeme heyetinin başkanlığını yapacak Dauster'ın ise söz konusu tişört hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

Mahkeme sözcüsü Andrea Titz, hakimlerin özel olarak çektirdiği fotoğraflar hakkında yorum yapmadıklarını vurgulayarak, Dauster'ın bu konudaki tarafsızlığı hususunda herhangi bir şüphe bulunmadığını kaydetti.

Davanın başlamasına kadar Dauster'a karşı reddi hakim talebinde bulunulacağı yönünde herhangi bir belirti bulunmadığı bildirildi.

Federal Savcılığın hazırladığı iddianamede, Harun P'nin Suriye'deki kamplarda eğitim gördüğü, şubat ayı başında bin 600 aşırı dinciyle Halep Cezaevi'ne ağır silahlarla saldırdığı belirtiliyor.

Harun P'nin bunun yanı sıra, "Junud Al-Sham" sorumlularına, Suriye'den Almanya'da dönmek isteyen 16 yaşındaki bir genç kızı öldürtmeye çalıştığı da iddia ediliyor.