Almanya, evden çalışmanın hak olarak resmileşmesi için harekete geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte dünya genelinde uygulanma oranı artan evden çalışma sistemi, Almanya’da bir hak olmak üzere gündemde.

Dünya Ekonomik Forumu’nun aktardığına göre, evden çalışma sistemi Covid-19 salgınıyla birlikte dünya geneline yayıldı. Almanya’da çalışanların yüzde 40’ı pandemiden önce bile evden çalışmayı istediklerini söyledi. Bu nedenle Almanya’da 2019’dan beri hükûmet şirketlere evden çalışma sistemi için teşvikte bulunuyor.

Almanya, evden çalışmanın bir hak olarak resmileşmesi için harekete geçti. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus He, yasa tasarısının gelecek haftalarda yayımlanacağını duyurdu.

Çalışanlara mümkün olduğunda ve istediklerinde evden çalışma imkanı sunacak tasarı aynı zamanda iş ve özel yaşam arasında dengenin kurulması için de sınırlar belirleyecek.