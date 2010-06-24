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Dünya

'Almanya euronun sonunu getirecek'

Ünlü yatırımcı George Soros, Merkel hükümetinin aldığı tasarruf tedbirleriyle euroyu çökertebileceğini söyledi.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Ünlü Amerikalı yatırımcı George Soros, Almanya’nın tasarruf tedbirleri yüzünden Euro’ya dayalı para sisteminin çökeceğini iddia etti.


Alman Die Zelt gazetesine demeç veren Soros, Berlin hükümetinin açıkladığı ekonomik önlem paketinin, euronun sonunu getireceğini söyledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel Haziran ayı başında, ülke bütçesini AB kriterleri seviyesine getirmek amacıyla yeni önlemler açıklamıştı.


AB, ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Ulusal Hasılanın yüzde üçünü geçmemesini öngörüyor.


Alman hükümeti, yeni paketle, 2014 yılına kadar 107 milyar dolarlık tasarrufta bulunmayı hedefliyor.


Haziran ayında açıklanan ekonomik paket, ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aldığı en sıkı tedbirleri içeriyor.


Başkan Barack Obama da bir süre önce Almanya dahil tüm Avrupa ülkelerine borçları azaltma hedefine yoğunlaşmak yerine ekonomik canlandırmayı sürdürme çağrısında bulundu.

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