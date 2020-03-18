Almanya emekli doktorları Koronavirüs görevine çağırdı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, emekliye ayrılan tüm doktorların yeni tip Koronavirüs salgını süresince sağlık sistemine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm hastanelerdeki mevcut yoğum bakım ünitelerindeki yatak sayısının 28 bin olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Almanya'da virüsün yayılma hızı durdurulamazsa iki ay içinde hastanelerde tam bir kriz ortamı olabileceği uyarıları yapılıyor. Başbakan Angela Merkel de vatandaşlardan sağlık sistemine çok yüklenmemeleri çağrısında bulunmuş ve tüm hastanelerde acil olmayan cerrahi müdahalelerin ertelenmesine karar vermişti.

Yüksek Öğretim Kurulu'nun da Türkiye'de Koronavirüs'e karşı mücadelede intörnleri devreye sokacağı öğrenilmişti

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