Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Arap ülkelerini Rusya yaptırımlarından yararlanmamaya çağırdı

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Katar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; Arap ülkelerinin, Ukrayna'nın işgali üzerine Rusya'ya karşı küresel yaptırımlardan kâr etmemeleri gerektiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaptırım uygulanan Rus servetinin, bölgenin ticaret merkezi olan; diplomatların, şirket yöneticilerinin ve finansal kaynakların Rus serveti için güvenli bölge olarak gördükleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldiğine dair bir kanıt görmediğini belirtti. Bakan Habeck, Almanya'nın en büyük benzin tedarikçisi olan Rusya'nın başkenti Moskova'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için de çeşitli girişimlerde bulundu.

OPEC üreticileri Suudi Arabistan ve BAE de, Rusya'nın işgalinin arz kesintileri korkusuna yol açmasıyla yükselen fiyatları ehlileştirmek için yedek petrol üretim kapasitelerini kullanma yönündeki Batı çağrılarına direndi. Almanya, uzun vadeli bir enerji ortaklığının perçinlendiğini söylerken, Katar iki ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz arzı konusundaki tartışmaları yeniden başlatacağını ve ilerleteceğini söyledi.

Bakan Habeck, Abu Dabi'nin Masdar şehrindeki bir güneş enerjisi projesini ziyaretinde de, Alman firmalarının hidrojen araştırma ve geliştirme ile ilgili beş mutabakat zaptı imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

Alman heyetinin, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ve BAE Enerji Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.