Almanya Dünya'nın en iyi üçüncü takımı

T24 - Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı muhteşem bir mücadele ve 5 gole sahne oldu. Heyecanın bir an olsun düşmediği karşılaşmayı Almanya 3-2'lik skorla kazandı.



Dünya Kupası üçüncülük maçında Uruguay ile Almanya, Port Elizabeth Stadı’nda karşı karşıya geldi.



Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı muhteşem bir mücadele ve 5 gole sahne oldu. Heyecanın bir an olsun düşmediği karşılaşmayı Almanya 3-2'lik skorla kazandı.



Yarı finalde kaybeden iki ekibin mücadelesi sert başladı. Karşılaşmanın ilk 6 dakikası içinde iki sart çıktı. Almanya, Ronaldo’nun rekorunu kırmak için 2 gole ihtiyacı olan Kolse’nin grip nedeniyle ilk 11’de olmamasına rağmen ilk dakikalarda kontrolü elinde tutan taraftı.



Uruguay kalesine tehlikeli gelen Almanya, aradığı golü 18. dakikada buldu. Schweinsteiger’in kaleyi karşıdan gören uzak noktadan yaptığı sert vuruşta top kaleciden geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Mueller, kaleciden seken topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



Amerika temsilcisi golden sonra rakip kaleye daha etkili gitmeye başladı. Kendi sahasından hızlı çıkarak Almanya kalesinde gol arayan Uruguay, Suarez’in pasıyla ceza sahası içinde müsait bir pozisyonda topla buluşan Cavani’nin 28. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi.



Uruguay kalan sürede daha iyi bir performans sergilemesine rağmen ilk devrede başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.



İkinci yarıya Uruguay hızlı girdi. İlk dakikalarda Almanya kalesinde net pozisyonlar yakalayan Amerika temsilcisi, yıldız oyuncusu Diego Forlan’ın 51. dakikada kaydettiği şık golle yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşarak çok şık bir vole çıkaran Forlan, kalecinin bakışları arasında harika bir gole imza attı.



Ancak Uruguay’ın sevinci fazla uzun sürmedi. Rakibine cevap vermekte gecikmeyen Almanya, 56. dakikada skora 2-2 eşitlik getirdi. Boateng’in sağ taraftan uzak direğe yaptığı ortada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Jansen, skora denge getirdi.



Kalan sürede Almanya oyunu Uruguay yarı sahasına yıktı. Amerika ekibi kendi sahasından top çıkarmakta sıkıntı yaşarken, Almanya 82. dakikada bir kez daha öne geçti. Ceza sahası içinde Lugano'dan seken topu düzgün bir kafa vuruşuyla Uruguay ağlarına gönderen Khedira, takımını 3-2 öne geçirdi.



Kalan bölümde iki takım da başka gol bulamazken, Almanya sahadan 3-2 galip ayrılarak 2010 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada noktaladı.







