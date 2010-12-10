T24 LogoT24 Logo
Dünya

ALMANYA DONUYOR BERLİN (A.A)

10 Aralık 2010 14:01

-ALMANYA DONUYOR BERLİN (A.A) - 10.12.2010 - Almanya'da soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.  Berlin'deki havaalanları işletmesinin bir sözcüsü, Tegel ve Schönefeld havaalanlarında yeterli buz çözücü bulunmadığı için dün yaklaşık 350 seferin iptal edildiğini, buz çözücünün tedarik edilmesinin ardından bugün seferlerin normale dönmesinin beklendiğini söyledi. Frankfurt havaalanında da kötü hava şartlarından dolayı dün yaklaşık 400 seferin iptal edildiği bildirildi. Diğer bazı havaalanlarında da seferlerin bir bölümünün iptal edildiği ya da aksadığı, binlerce yolcunun havaalanlarında beklemek zorunda kaldığı ifade edildi. Almanya'nın özellikle orta bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava dalgasının sebep olduğu buzlanma nedeniyle  sadece Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde binden fazla trafik kazasının meydana geldiği, kapanan yollar nedeniyle binlerce sürücünün araçları içinde saatlerce mahsur kaldığı belirtildi. Thüringen eyaletinde de kötü hava şartlarının sebep olduğu elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24