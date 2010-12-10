-ALMANYA DONUYOR BERLİN (A.A) - 10.12.2010 - Almanya'da soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Berlin'deki havaalanları işletmesinin bir sözcüsü, Tegel ve Schönefeld havaalanlarında yeterli buz çözücü bulunmadığı için dün yaklaşık 350 seferin iptal edildiğini, buz çözücünün tedarik edilmesinin ardından bugün seferlerin normale dönmesinin beklendiğini söyledi. Frankfurt havaalanında da kötü hava şartlarından dolayı dün yaklaşık 400 seferin iptal edildiği bildirildi. Diğer bazı havaalanlarında da seferlerin bir bölümünün iptal edildiği ya da aksadığı, binlerce yolcunun havaalanlarında beklemek zorunda kaldığı ifade edildi. Almanya'nın özellikle orta bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava dalgasının sebep olduğu buzlanma nedeniyle sadece Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde binden fazla trafik kazasının meydana geldiği, kapanan yollar nedeniyle binlerce sürücünün araçları içinde saatlerce mahsur kaldığı belirtildi. Thüringen eyaletinde de kötü hava şartlarının sebep olduğu elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.