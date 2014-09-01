Almanya Doğu Avrupa'ya asker gönderdi



Alman Ordusu, Baltık ülkelerinin hava sahasının korunmasında görev yapmak üzere 6 savaş uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Eurofighter tipi jetlerden 4'ü sürekli olarak Estonya'nın Ämari hava üssünde görev yapacak. İki savaş uçağı da Almanya'da yedekte tutulacak. Görev kapsamında uçuş mürettabatı ve bakım personeli olarak görev yapmak üzere toplam 170 asker yollandığı bildirildi.

Alman Ordusu yetkilileri, kararın, NATO'nun Ukrayna krizine tepki olarak hazırladığı önlemler paketi kapsamında alındığına dikkat çekti. NATO önlemleri, Estonya, Letonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık bölgesi hava sahasının daha yoğun denetimini öngörüyor. Rusya'ya sınırı olan bu ülkelerin hava kuvvetleri bulunmuyor.

2004'te NATO'ya katılan Baltık cumhuriyetlerinin hava savunması ittifak tarafından üstlenilmişti. Misyona, Almanya'nın yanı sıra Portekiz, Kanada ve Hollanda hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları da katılıyor. Alman hava kuvvetleri her yıl bölgeye 6 kez savaş jetlerini yolluyor.