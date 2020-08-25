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Dünya

Almanya, Doğu Akdeniz temaslarında Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan'a desteğini açıkladı

"En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir"

25 Ağustos 2020 14:42

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı arabuluculuk ziyaretleri kapsamında Atina'da, Yunanistan'a desteğini sundu. 

Maas, Almanya'nın Doğu Akdeniz krizindeki arabuluculuk görüşmeleri kapsamında ilk olarak Atina'ya gitti. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Maas, Doğu Akdeniz'deki krize dair değerlendirmelerde bulundu. 

Maas, arabuluculuk görüşmelerinin Türkiye ayağına gelmeden Almanya'nın krizle ilgili Yunanistan'ı desteklediğini açıkladı. Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerinde hak iddialarından kaynaklanan krizin doğrudan görüşmelerle çözülmesi çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı, bu yüzden askeri çatışma riski bulunduğu uyarısını yaptı.

Maas "Doğu Akdeniz'de halihazırdaki durumun ateşle oynamaktan farkı yok. En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir" dedi. 

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