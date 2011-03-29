-ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DAVA AÇTI HAMBURG (A.A) - 29.03.2011 - Almanya'ya vizesiz gitmek isteyen Murat Gül adlı Türk vatandaşı, Almanya Dışişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı. Gül'ün avukatı Mülayim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da yaşayan Murat Gül'ün, 3 yıl önce evlendiğini ve Hamburg'da bir dil kursuna yazıldığını anlattı. Hüseyin, müvekkilinin, Almanya'da "hizmet alımı" için vize gerekmediği için vizesiz dolaşma hakkının bulunduğunu tasdik etmesi amacıyla Almanya Dışişleri Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduğunu, ancak Bakanlığın buna ret cevabı verdiğini söyledi. Mülayim Hüseyin, Avrupa Adalet Divanı'nın "soysal kararını", Türkiye-Avrupa Ekonomik Birliği Ortaklık Anlaşmasının 14. maddesini ve benzer bir olayda diğer bir Türk vatandaşını haklı bulan Münih Bavyera İdare Mahkemesinin 9 Şubat 2011 tarihli kararını gerekçe göstererek, müvekkili Gül'e vizesiz dolaşım hakkı olduğunun tasdik edilmesini talep etmişti. Bu mahkeme kararlarını örnek göstererek, vizesiz dolaşma hakkını reddeden Almanya Dışişleri Bakanlığını mahkemeye verdiklerini belirten Hüseyin, şunları anlattı: "Almanya Dışişleri Bakanlığına, 16 Mart 2011 tarihli bir yazıyla, müvekkilime Almanca kursuna katılmak üzere Almanya'ya vizesiz giriş yapmasına izin vermesini ve bunu Hamburg havaalanı gümrük yetkilileri ve THY'ye 14 Nisan tarihine kadar bildirmesini yazılı olarak talep ettik. Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığı, 25 Mart tarihli bir yazıyla, özellikle Münih İdare Mahkemesi'nin kararının kesinlik kazanmamasından dolayı bu kararın kendilerini bağlamadığını gerekçe gösteren bir açıklama yaptı. Şimdi top Berlin İdare Mahkemesi'nde ve muhatap da doğrudan Dışişleri Bakanlığı." Hüseyin, Alman yargısından müvekkili için olumlu bir karar çıkmasını beklediğini kaydetti.