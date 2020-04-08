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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına 'Zoom' kullanmayı yasakladı

"Basındaki haberler ve incelemeler sonucunda Zoom’un yazılımında ciddi güvenlik sorunları olduğunu tespit ettik"

08 Nisan 2020 16:23

Almanya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına bir uyarı göndererek, Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanların sıkça kullandığı video konferans uygulaması Zoom’un kullanımını yasakladı.

Alman gazetesi Handelsblatt’ta yer alan haberde, Alman Dışişleri Bakanlığı, gönderdiği iç yazışmada güvenlik ve veri korumasındaki zafiyeti sebebiyle Zoom uygulamasının kullanımını yasakladı.

Elde edilen yazışmalarda bakanlığın uluslararası partnerlerinin de bu uygulamayı kullandığı ve dolayısıyla tamamen yasaklanmasının mümkün olmadığı belirtilirken, “Çalışanlar kriz anlarında kendi şahsi bilgisayarlarını iş için kullanırken bu uygulamayı çalıştırabilir. Basındaki haberler ve kendi yaptığımız incelemeler sonucunda Zoom’un yazılımında kritik zafiyetler ve ciddi güvenlik ve veri koruma sorunları olduğunu tespit ettik” ifadesi kullanıldı.

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