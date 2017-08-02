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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye: Bu ilişkilerin sonu olur

Gabriel: Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin AB ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacak

02 Ağustos 2017 22:36

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını belirterek, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacağını söyledi. 

Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu. Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Gabriel, Türkiye ile Almanya'nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi. 

Ekonomik baskılar

Darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara atıfta bulunan Gabriel, Türkiye’nin giderek demokrasiden uzaklaştığını savundu.

Türkiye’de tutuklanan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik Almanya’nın çabalarının sonuçsuz kaldığını hatırlatan Gabriel, Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik baskılara Türk hükümetinin yanıt verdiğini söyledi.

"Kalbim kanıyor"

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Batı’daki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin “Türkiye’deki en Alman dostu kesim” olduğunu belirtti. Gabriel, “Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor” ifadelerini kullandı.

"İdam ilişkilerin sonu olur"

“Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı temel sorunu duruyor” diyen Gabriel, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacağını söyledi. “Bu çok açık” diye konuştu.

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