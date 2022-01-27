Almanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya silah göndermeme kararını savundu: "Diplomatik yolların tekrar kapanmasının önüne geçilmeli"

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, olası Rus işgali karşısındaki Ukrayna'ya silah gönderilmemesi kararını savundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, ABD, Britanya, Baltık ülkeleri gibi NATO üyelerinin Ukrayna’ya Rusya gerilimi karşısında askeri yardımlarda bulunması karşısında Almanya’nın benzer bir adım atmaması tepkilere neden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Almanya, Ukrayna'yı askeri olarak destekliyor. Ukrayna'nın talebi üzerine koruyucu kask tedarik ediyoruz. Öncelikle yerine getirmekte olduğumuz özel talep buydu." dedi.

Ülkesinin Ukrayna politikası hakkındaki eleştirilere de değinen Baerbock, şunları kaydetti:

"Bazıları artık silahların acilen teslim edilmesini talep ediyor. Zor durumlarda, eylemleriniz konusunda özeleştiri yapmalısınız. Hızlıca bir basın açıklaması yazılabiliyor ama dış politika rotanızı 180 derece döndürmek tam bir farkındalıkla yapılmalı. Diplomatik yolların tekrar kapanmasının önüne geçilmelidir. Ukrayna'yı ekonomik ve finansal olarak güçlendirmemiz gerekiyor çünkü 21. yüzyılda insanlar sadece toplarla tehdit edilmiyor."

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Almanya'nın kask tedariği açıklamasına tepki göstermiş, "Berlin bir dahaki sefere yastık mı yollayacak?" diye sormuştu.

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Ukrayna'nın silahlandırılması

Almanya ve Batılı müttefiklerinin yaşadığı en büyük fikir ayrılığı Berlin'in Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetmemesi sebebiyle meydana geldi.

ABD, Britanya ve Baltık ülkeleri Ukrayna'ya olası bir işgale karşı savunma yapabilmesi için silah göndermeyi kabul etti.