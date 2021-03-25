T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan NATO'ya, "Rusya'ya karşı birleşme" çağrısı

Maas'tan Rusya'ya: Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz

25 Mart 2021 22:30

Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerilim sürerken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, NATO'ya, "Rusya'ya karşı birleşme" çağrısında bulundu.

Maas, önceki Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında 'Rusya'ya karşı birleşme' çağrısı yaptı.

Die Zeit'in haberine göre Maas, toplantıda 'Rusya'nın saldırganlığına ve dezenformasyonuna' ortak yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, "Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Moskova ile diyalogun kesilmemesi gerektiğini söyleyen Alman bakan, Rusya-NATO Konseyi kapsamında, güvenlik politikası konusunda aktif ve güvene dayalı diyaloğun mümkün olduğunu belirterek,  "Buna hazırız ve Rusya’nın da en kısa zamanda buna hazır olmasını umuyoruz" dedi.

Heiko MaasAlmanyaAlmanya Dışişleri BakanıNATONATO RusyaRusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24