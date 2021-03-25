Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan NATO'ya, "Rusya'ya karşı birleşme" çağrısı

Maas, önceki Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında 'Rusya'ya karşı birleşme' çağrısı yaptı.

Die Zeit'in haberine göre Maas, toplantıda 'Rusya'nın saldırganlığına ve dezenformasyonuna' ortak yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, "Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Moskova ile diyalogun kesilmemesi gerektiğini söyleyen Alman bakan, Rusya-NATO Konseyi kapsamında, güvenlik politikası konusunda aktif ve güvene dayalı diyaloğun mümkün olduğunu belirterek, "Buna hazırız ve Rusya’nın da en kısa zamanda buna hazır olmasını umuyoruz" dedi.