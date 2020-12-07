Almanya Dışişleri Bakanı Maas: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek" derken, şu ifadeleri kullandı:

"AB içinde şimdi öncelikle şununla ilgileniyoruz: Özellikle Kıbrıs bakımından AB içinde çok, çok uzun zamandır tartışılanlar üzerinden tepki vermek.

"Almanya, temelde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğa devam etmesi gerektiği görüşündedir.

"Bu yüzden Almanya, son haftalarda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında uzlaşmaya varmak için çok fazla çalışma yaptı. Ama maalesef bu başarıya ulaşmadı."

Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

Ayrıca Maas, AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda karar aldığını kaydetti.