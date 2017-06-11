Almanya Dışişleri Bakanı: Körfez savaşa sürüklenebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a veridiği demeçte Katar krizinin savaşa sürüklenebilieceğini söyledi. Gabriel, "Bu anlaşmazlığın savaşa sürüklenme tahlikesi var, kardeş toplumların ve komşularının tutumu dramatik" yorumunda bulundu.

Gabriel, son günlerde konuyla ilgli olarak, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, İran ve Kuveytli mevkidaşları ile doğrudan ya da telefonla oldukça yoğun bir biçimde görüştüğünü söyledi.

Gabriel, "Bu görüşmeler neticesinde durumun çok ciddi olduğunu biliyorum ama bunu aşma şansımız da var" diye konuştu. "Karşıt taraflar arasında yapılacak görüşmelerin bunun için kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.

Hafta başından bu yana Körfez ülkelerinde son yıllardaki en ağır diplomatik kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan ve diğer birçok Arap ülkesi Katar'la diplomatik ilişkilerini ve havayolu ulaşımını kesti, sınırlarını kapattı. Bu ülkeler Katar'ı IŞİD gibi terör örgütlerini desteklemek ve Şii İran'la yakın ilişkiler içinde olmakla suçluyor.

Trump'tan Katar'a suçlama

ABD Başkanı Donald Trump Katar'ı uzun yıllardır terörü destekleyen bir ülke olarak tanımladı. ABD Başkanı, cuma günü (9 Haziran) Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın tarihsel olarak teröre üst düzeyde destek verdiğini belirterek, bu desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Trump üç gün önce Twiter üzerinden de, "Ortadoğu'ya yaptığım son ziyarette radikal ideolojilerin artık finanse edilmemesi gerektiğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti" demişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Trump'ın açıklamalarının memnun edici olduğunu duyurdu.

ABD'de Katar'la ilgili farklı sesler

Öte yandan Katar kriziyle ilgili ABD yönetimi içinde ortak bir dil kullanılmaması dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Başkan Trump'tan daha ılımlı bir söylemde bulunmayı tercih etti.

Tillerson, Suudi Arabistan'a ve söz konusu diğer Arap ülkelerine Katar'a yönelik izolasyonun kaldırmaları çağrısı yaptı.

Tillerson aynı zamanda Doha yönetimine de çağrıda bulunarak, komşu ülkelerin endişlerini ciddiye almasını ve terörle mücadele konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğinı söyledi.

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afp/dpa/rtr, MK/ÇÖ