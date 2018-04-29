Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Erdoğan'ın miting yapması uygun olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G20 zirvesi için ülkelerine gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da kamuya açık alanlarda miting yapmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Sigmar Gabriel, Rusya gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Erdoğan'ın miting yapmasının uygun olmayacağını belirtti.

Gabriel, Erdoğan'ın resmi başvuruyu Çarşamba günü yaptığını kaydetti.

Alman bakan iki hafta önce Ankara'ya bu yönde bir başvuru yapılmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu ancak tavsiyesinin dikkate alınmadığını aktardı.

Almanya'daki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Martin Schulz da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" demişti.

16 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu öncesi Türk bakanların Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde miting düzenlemelerine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkisi gerilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelere, "Benim bakanlarıma izin vermiyorlar. Benim video-konferansla meydan mitingine katılmamı engelliyorlar. Ama Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar, konuşmasını yapıyor. Bunların teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor" diyerek tepki göstermişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 5 Haziran'da Ankara'yı ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerleri ziyaret etmesine izin verilmemesini görüşmüştü.

Gabriel'in Başbakan Binali Yıldırım ile planlanan görüşmesi ise Yıldırım'ın yoğun programı gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.