Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Çavuşoğlu'nu evinde ağırladı

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözme noktasında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etti. Gabriel, Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı

Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.