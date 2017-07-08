T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Deniz Yücel için iddianameyi talep ediyor

Alman hükümeti, Türkiye'de 140 günü aşın bir süredir tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkındaki iddianamenin bir an önce hazırlanması çağrısında bulundu.

08 Temmuz 2017 00:54

Alman hükümeti, Türkiye'de 140 günü aşkın bir süredir tutuklu Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel için bir an önce iddianamenin kamuoyuna sunulması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesine konuşan Almanya’nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, "Hukuk devleti ilkesi, yöneltilen suçlamaları somut olarak ortaya koyan bir iddianame gerektirir" diye konuştu. Bakan "Ancak şu ana dek sadece hükümet yetkililerinin onu ajan ya da terörist olarak nitelendiren suçlamalarını duyduk" şeklinde konuştu.

Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel'in tutukluluk sürecinin sona erdirilmesini talep eden Roth, "Türk hükümetiyle sürekli görüşmeler yapıyoruz ve Deniz Yücel için çabuk ve hukuk devletine uygun bir dava istiyoruz" dedi.

Erdoğan'dan "ajan" suçlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Yücel'i "terörist” ve "Alman ajanı” olmakla itham etmişti.

Alman hükümetinin, gazetecinin serbest bırakılmasına yönelik tüm çağrıları şu ana dek yanıtsız kaldı. Roth, bunu Türkiye ile karşılıklı ilişkiler açısından "ağır bir problem” olarak nitelendirdi. Deniz Yücel konusunun peşini bırakmayacaklarını kaydeden bakan, ama diğer tutuklu gazeteciler, insan hakları savunucuları ve muhalif konusunda da çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Derin şekilde endişe verici bir sinyal"

Roth aynı zamanda İstanbul Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin toplantısına düzenlenen baskın sonrası aktivistlerin gözaltına alınmasını da "derin şekilde endişe verici bir sinyal” olarak değerlendirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, AÜ/BS/GA/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTürkiyeDie WeltDeniz YücelWeltAlmanya&rsquo;nın Avrupa Sorumlu Devlet Bakanı Michael RothTürkYücelRothCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBüyükadaDeutsche Welle TürkçeAÜ/BS/GA/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24