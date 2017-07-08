Almanya Deniz Yücel için iddianameyi talep ediyor

Alman hükümeti, Türkiye'de 140 günü aşkın bir süredir tutuklu Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel için bir an önce iddianamenin kamuoyuna sunulması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesine konuşan Almanya’nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, "Hukuk devleti ilkesi, yöneltilen suçlamaları somut olarak ortaya koyan bir iddianame gerektirir" diye konuştu. Bakan "Ancak şu ana dek sadece hükümet yetkililerinin onu ajan ya da terörist olarak nitelendiren suçlamalarını duyduk" şeklinde konuştu.

Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel'in tutukluluk sürecinin sona erdirilmesini talep eden Roth, "Türk hükümetiyle sürekli görüşmeler yapıyoruz ve Deniz Yücel için çabuk ve hukuk devletine uygun bir dava istiyoruz" dedi.

Erdoğan'dan "ajan" suçlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Yücel'i "terörist” ve "Alman ajanı” olmakla itham etmişti.

Alman hükümetinin, gazetecinin serbest bırakılmasına yönelik tüm çağrıları şu ana dek yanıtsız kaldı. Roth, bunu Türkiye ile karşılıklı ilişkiler açısından "ağır bir problem” olarak nitelendirdi. Deniz Yücel konusunun peşini bırakmayacaklarını kaydeden bakan, ama diğer tutuklu gazeteciler, insan hakları savunucuları ve muhalif konusunda da çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Derin şekilde endişe verici bir sinyal"

Roth aynı zamanda İstanbul Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin toplantısına düzenlenen baskın sonrası aktivistlerin gözaltına alınmasını da "derin şekilde endişe verici bir sinyal” olarak değerlendirdi.

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dpa, AÜ/BS/GA/BD