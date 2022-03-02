Almanya'dan 'yüksek riskli bölgeler' listesine Türkiye güncellemesi

Almanya salgında "yüksek riskli bölge" ilan ettiği aralarında Türkiye’nin de bulundu 62 ülkeyi listeden çıkardı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi. (AA)