Almanya'dan Sinovac ve Sputnik aşısına vize engeli

Almanya, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan ve ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerden yalnızca Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) onay verdiği aşıları olmalarını talep edecek. Rus yapımı Sputnik ve Çin yapımı Sinovac aşıları, EMA'nın onay listesinde yer almıyor.

Nitekim Alman İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ve 25 Haziran'dan itibaren geçerli olacak bir genelgeye göre, AB vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişleri için sadece EMA tarafından kullanım onayı verilen aşıları yaptırmış olmaları şartı aranacak.

Bir diğer koşul ise, söz konusu aşıların Almanya'ya girişten en az 14 gün önce tamamlanmış olması.

Almanya'nın bu aşamada tanıdığı aşıların ise BionTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları olduğunu duyuruldu. Listede Çin'in Sinovac aşısı ile Rusya'nın Sputnik V aşısı bulunmuyor.

Türkiye'de geçen aylarda sıklıkla kullanılan Çin aşısını yaptıranların Almanya'ya girişlerinin mümkün olmadığı belirtilirken, her iki aşının EMA'daki inceleme sürecinin devam ettiği de belirtildi. Bir Alman bakanlık yetkilisi, EMA'dan onay çıkması durumunda uygulamanın genişletileceğini ve bu aşıları yaptıranların ülkeye girebileceğini bildirdi.

EMA tarafından onaylanmış bir aşıyla aşılanmış olanların vize alması kolaylaşırken, yeni uygulama, sahtecilik yapılmasının önlenmesi için aşı olunduğuna dair ispatın nasıl olması gerektiğini de belirliyor.

Almanya'nın yurt dışındaki temsilciliklerine gönderdiği genelgeye göre, Türkiye'deki Alman Başkonsolosluklarına vize başvurusu yapanların, "kişisel bilgilerini, aşı tarihlerini, aşının adını, aşı yapılan hastalığın adını, aşıyı yapan kurum/kuruluşun adını ve damgasını" kanıtlamaları istenecek.

EMA'nın onayladığı aşıdan yaptıranların bunu ayrıca Almanya'ya girişlerinde vizeden bağımsız olarak, "dijital ya da basılı aşı pasaportu" ile kanıtlaması gerektiği de belirtildi.

Basılı aşı defteri ya da pasaportundaki bilgilerin aktarılacağı dijital aşı pasaportu uygulaması AB kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor.

Almanya kendi vatandaşları için dijital pasaport uygulamasını deneme amaçlı olarak 14 Haziran'da başlatmıştı.