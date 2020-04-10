Almanya'dan Schengen vizesi bitenler için 'Koronavirüs' düzenlemesi

Almanya, Koronavirüs salgını sürecinde ülkede bulunan turistler için kritik bir karar aldı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte, Schengen vizesi sona eren yabancıların Koronavirüs nedeniyle şimdilik sorunsuz olarak Almanya’da kalabileceği açıklandı.