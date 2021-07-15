T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu

15 Temmuz 2021 15:05

Almanya'nın batısındaki Renanya-Palatina eyaletinde yoğun sağanak yağışı ve sel sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e çıktığı belirtildi. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Almanya'nın batısındaki Renanya-Palatina eyaletinde sel sonucunda 6 ev çöktü. Onlarca kişiden haber alınamazken hayatını kaybedenlerin sayısını 33 olduğu beliritldi. 

Almanya Hava Durumu Servisi, ülkenin güney batısında yoğun yağışların cuma akşamına kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

TIKLAYIN - 6 bina çöktü, 30 kişi yaralandı; işte sel felaketi yaşayan Almanya’dan kareler 

 

almanyaselfelaketölümkayıpevçöktü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24