Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu

Almanya'nın batısındaki Renanya-Palatina eyaletinde yoğun sağanak yağışı ve sel sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e çıktığı belirtildi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Almanya'nın batısındaki Renanya-Palatina eyaletinde sel sonucunda 6 ev çöktü. Onlarca kişiden haber alınamazken hayatını kaybedenlerin sayısını 33 olduğu beliritldi.
Almanya Hava Durumu Servisi, ülkenin güney batısında yoğun yağışların cuma akşamına kadar sürebileceği uyarısında bulundu.
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