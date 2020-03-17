Almanya'daki Koronavirüs vaka sayısı 6 bin 12'ye yükseldi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, İtalya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yayılımını sürdürüyor.

Robert Koch Hastalık Kontrol Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki toplam vaka sayısı, düne göre yaklaşık bin 100'lük bir sıçrama yaparak 6 bin 12'ye yükseldi.

Enstitü, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkenin en kalabalık eyaletleri olan Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera ve Baden-Württemberg'in salgından en çok etkilenen bölgeler olduğu vurgulandı.