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Koronavirüs

Almanya'daki Koronavirüs vaka sayısı 6 bin 12'ye yükseldi

17 Mart 2020 00:01

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 6 bin 12'ye çıktığı, virüs nedeniyle toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, İtalya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yayılımını sürdürüyor.

Robert Koch Hastalık Kontrol Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki toplam vaka sayısı, düne göre yaklaşık bin 100'lük bir sıçrama yaparak 6 bin 12'ye yükseldi.

Enstitü, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkenin en kalabalık eyaletleri olan Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera ve Baden-Württemberg'in salgından en çok etkilenen bölgeler olduğu vurgulandı.

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