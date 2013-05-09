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Dünya

Almanya daha az vergi toplayacak

Almanya 2017 yılına kadar yaklaşık 13 milyar euro daha az vergi toplayacak

09 Mayıs 2013 13:54

Almanya'nın 2017 yılına kadar  yaklaşık 13 milyar euro daha az vergi geliri elde edebileceği bildirildi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vergi tahmini çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonrasında federal, eyalet ve yerel yönetimler bazında gelecek 4 yıl içinde planlanandan 13 milyar euro daha az vergi geliri olacağı ifade edildi.

cnbce.com'un haberine göre, bunun küçük bir miktarın zayıf ekonomik durumdan kaynaklandığı, büyük bir kısmının ise yasal değişimlerden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, bu yıl 2,8 milyar euronun daha az bütçeye gireceği, bu eğilimin gelecek yıllarda da süreceği kaydedildi.

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