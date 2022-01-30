Almanya'da Yeşiller'in yeni liderleri Ricarda Lang ve Omid Nouripour

Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller partisi yeni eş başkanlarını seçti. Sosyal politikalar konusundaki uzman Ricarda Lang ile partinin dış politika sözcülüğünde bulunan Omid Nouripour partinin yeni eş başkanları oldu.

Almanya'da 2021'in Ekim ayında yapılan federal meclis seçiminin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon hükümeti kuran Yeşiller partisinin yeni eş başkanları belli oldu. 28 yaşındaki Ricarda Lang ile 46 yaşındaki Omid Nouripour hafta sonu düzenlenen dijital parti kongresinde partinin eş başkanlığına seçildi.

Delegelerin yüzde 76'sının desteğini alan sosyal politikalar uzmanı Lang, partinin kırk yıllık tarihindeki en genç parti lideri olmayı da başardı. Delegelerin yüzde 82'sinin desteğini alan dış politika uzmanı Nouripour ise iki rakibini geride bırakmayı başararak parti liderliğine seçildi. Seçim sonucunun Şubat ayı ortasına kadar mektup oyları ile de onaylanması bekleniyor. Partinin yeni liderleri seçim sonucunun onaylanmasının ardından resmi olarak görevine başlayacak.

Yeşiller partisi geleneksel olarak biri kadın ve biri erkek olmak üzere iki eş başkan tarafından yönetiliyor. Parti başkanlığını dört yıldır yürüten Annalena Baerbock ve Robert Habeck yeni kurulan hükümette bakan olarak görev almaları nedeniyle dün düzenlenen dijital kongrede resmi olarak eş başkanlık görevinden ayrılmıştı. Yeşiller partisinin parti tüzüğü, eş başkanlık ve bakanlık görevlerinin aynı anda yürütülmesine olanak tanımıyor.

Nouripour'dan "birlik" mesajı

Cumartesi akşamı ZDF kanalında bir programa katılan Omid Nouripour, partinin yeni eş başkanlarının hükümetteki bakanlarla yakın bir işbirliği içinde olacağını söyledi. Nouripour, "Birlik bir gereklilik, özellikle de hükümette" dedi. Partinin "sarı kart dağıtmaya başlamayacağını" söyleyen Nouripour, "Farklı rollerde ancak uzlaşı için bu hükümette başarıya ulaşacağız" dedi.

Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle karantinada olan Lang ise seçim öncesi parti kongresine gönderdiği video mesajında "iklimin korunması ile adalet" arasında bağ kurmaya çalışacağını söyledi. Lang, eş başkanlığa seçilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Parti üyelerinin teşviki ve güveni ben çok sevindiriyor. Omid Nouripor ile hizmetinizde olmak benim için bir onur" dedi.

Başbakan'dan tebrik

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yeşiller partisinin yeni eş başkanlarını tebrik etti. Scholz, "Ülkemiz için ilerleme konusunda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum ve size yeni görevinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşiller partisi ilk kez 1998 yılında federal hükümette yer almıştı. Ancak Kosova'daki NATO misyonu ve nükleer enerjiden çıkışın hızlı ilerlememesi parti tabanında rahatsızlık yaratmıştı.

dpa,DW/BÖ,HT

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