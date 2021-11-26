Almanya'da Yeşiller, dışişleri bakanlığına Annalena Baerbock'u aday gösterdi

T24 Dış Haberler

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin koalisyon konusunda anlaşmasının ardından yeni hükümette yer alacak bakanlar da netleşmeye başladı.

Yeşiller, koalisyon görüşmeleri sırasında istedikleri bakanlıklardan dışişleri bakanlığına partinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock'u aday gösterdi.

Baerbock, göreve gelmesi durumunda ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olacak.

Parti, diğer Eş Başkan Robert Habeck'in de maliye bakanlığına getirilmesini istedi. Yeni hükümetin iklim politikasından da Habeck'in sorumlu olması bekleniyor.

Türkiye kökenli deneyimli siyasetçi Cem Özdemir'in de yeni Alman hükümetinde tarım bakanı olarak yer alması isteniyor.

Partinin önde gelen isimlerinden Anne Spiegel aile bakanı, Steffi Lemke de çevre bakanı olmak üzere aday gösterildi.

3'lü koalisyon, kabineyi kendi aralarında nasıl böleceklerini koalisyon anlaşmasına koymuşlardı.

Yeşiller belirlenen bakan adayları ve koalisyon anlaşmasını cuma günü yaklaşık 125 bin parti üyesinin onayına sunacak.