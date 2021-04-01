Almanya'da Suriyeli sığınmacı, ailesine yapılan tehditler nedeniyle milletvekili adaylığını geri çekti

Almanya'da eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimleri için Yeşiller partisinden milletvekili adayı olan Suriyeli sığınmacı Tarık Alaows adaylığını geri çekti. Alaows'un seçim bölgesi Oberhausen teşkilatından yapılan açıklamada, Alaows'un ailesine yönelik ölüm tehditleri sonrasında adaylığını geri çektiği belirtildi.

31 yaşındaki Alaows açıklamasında "Benim ve yakınımdaki insanların karşı karşıya olduğu yüksek tehdit seviyesi adaylığımı çekmemin en önemli nedeni" dedi.

Bir parti sözcüsünün verdiği bilgilere göre de, Suriyeli politikacı adaylığı konusunda ısrarcı olması halinde Suriye'deki ailesinin öldürüleceğine dair tehdiler aldı. Ancak Tarık Alaows'un kim ya da hangi çevreler tarafından tehdit edildiği açıklanmadı.

Alaows, daha önce Yeşiller'den adaylığını açıkladığı konuşmasında, "Federal parlamentodaki Suriye'den kaçan ilk kişi olarak ülkelerinden kaçmak zorunda kalan yüz binlerce kişinin ve burada bizimle yaşayanların sesi olmak istiyorum" demişti. Parti teşkilatı Alaows'un kararından üzüntü duyduklarını ifade ederek "İnsani bir sığınma ve göç politikası konusunda mücadelemizi sürdürmek için Sn. Alaows'un federal meclis adayımız olarak kalmasını isterdik" denildi.

Göring-Eckardt: "Utanç verici"

Alaows'un milletvekilliği adaylığını geri çekmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise, "Tarık Alaows için kendisinin ve ailesinin güvenliğini tehlikeye atmadan aday olmasının mümkün olmaması demokratik toplumumuz açısından yüksek derecede utanç vericidir" dedi. Göring-Eckardt, "Böylesi ırkçı düşmanlıklara daha etkili şekilde karşı koymalıyız" dedi.

Alaows 2015 yılında Suriye'deki hukuk eğitiminin ardından Balkan rotası üzerinden Almanya'ya gelmişti. Alman medyasında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki politikacı geçen aralık ayında Alman vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Almanya federal parlamentosuna seçilebilmek için adayların Alman vatandaşı olması gerekiyor. Son haberlere göre, yetkili merciler henüz Alaows'un vatandaşlığı konusunda karara varmadı. Zeit Online gazetesine konuşan avukatları Alaows'un eylül ayına kadar Alman vatandaşlığına geçebileceği konusunda umutlu olduklarını ifade etmişti.