Almanya'da seçimler: Adaylar nefret söyleminin hedefinde

Almanya'da Pazar günü yapılacak Federal Meclis seçimleri öncesi partilerin başbakan adayları arasındaki rekabet kızışırken özellikle internette adaylara yönelik nefret söyleminin ise arttığı dikkat çekiyor.

Almanya'da Pazar günü yapılacak Federal Meclis seçimlerine az bir süre kala önde gelen partilerin adayları arasındaki rekabet de kızıştı. Yeşiller/Birlik 90 partisinin başbakan adayı Annalena Baerbock, Sosyal Demokrat Parti'nin (CDU) başbakan adayı Olaf Scholz ve Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet arasındaki seçim mücadelesi internette de en çok takip edilen konu olmayı sürdürüyor.

Yapılan bir araştırmaya göreysa seçimler yaklaştıkça internette adaylar hakkındaki yorum ve paylaşımlarda nefret söylemi içeren içeriklerin sayısı da artıyor.

Yasal işlem başlatılması zor

Haber portalı Spiegel'in Hateaid adlı bir organizasyonun araştırmasına dayandırdığı haberi seçim kampanyasındaki nefret söyleminin boyutlarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre son bir ay içinde Twitter'da üç başbakan adayı hakkında hakaret ve nefret söylemi içeren yaklaşık 35 bin paylaşım yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre Armin Laschet, Twitter'daki nefret söyleminin en çok hedefi olan isim oldu. Tweetlerin değerlendirmesinde yapay zekadan faydalanan araştırmacılar, Laschet hakkında "hakaret içeren ve incitici bir dil kullanılan" 27 bin 476 paylaşım tespit etti. Scholz hakkında 6 bin 690 nefret söylemi kategorisinde paylaşım yapılırken Baerbock hakkında ise 5 bin 524 paylaşım tespit edildi.

Politikacıların kamuoyu önünde yer alan isimler olması sebebiyle hakaret içeren bu paylaşımlarla ilgili cezai işlem başlatılmasının zor olduğuna da dikkat çeken araştırmacılar, adaylarla ilgili nefret söylemi içeren içeriklerin yaklaşık yüzde 7'sinin yasalara aykırı olduğu tahmininde bulundu. Araştırmacılar yasalara aykırı olan tweetlerin çoğunun yayınlanmaya devam ettiğine bunlardan bugüne kadar sadece birinin silindiğine dikkat çekiyor.

Özdemir: Nefrete izin veremeyiz

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de seçim öncesi artan nefret söylemine tepki gösterdi. Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Armin Laschet'e yönelik nefret içeren bir eyleme teoki gösteren Özdemir, "Bu nefrete izin veremeyiz, ne seçim öncesinde ne de seçim sonrasında" sözleriyle Laschet ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

DW/BÖ,HS

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