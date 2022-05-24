Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi.

Lauterbach, Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaşanan durumun bir pandeminin başlangıcı olmadığını belirterek virüsün ve bununla nasıl mücadele edileceğinin bilindiğini söyledi.

Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti.

Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

Maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika’da nadir görülen bir viral enfeksiyon olsa da son haftalarda bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya’da görüldü.

Semptomları arasında yüksek ateş, ağrı, kaşıntı, vücutta lezyonlar olan maymun çiçeği virüsünün hane teması ya da cinsel temas gibi yakınlıklarda bulaşabileceği biliniyor.