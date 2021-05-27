Almanya'da Koronavirüs salgınından etkilenen kültür sektörü için 2.5 milyar Euro yardım

Alman hükûmeti, Covid-19 kısıtlamalarından olumsuz etkilenen kültür sektörüne 2.5 milyar Euro tutarında yardım yapılmasını öneren teklifi onayladı.

Euronews'un aktardığı habere göre, Almanya'da Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda seyircinin alınacağı kültürel etkinliklerde boş kalan koltukları parası, hükûmetin oluşturacağı 2.5 milyar Euro'luk özel fondan ödenecek. Yardımlar, 1 Temmuz’dan itibaren ödenecek.

Alman ekonomisinin, Covid-19 salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomi krizi sonucu 300 milyar Euro zarar gördüğü tahmini yapılıyor