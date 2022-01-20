Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında "güven ihlali" soruşturması

Almanya'da aralarında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in de aralarında bulunduğu bulunduğu koalisyon ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

DW’de yer alan habere göre, Berlin Savcılığı, Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında “güven ihlâli” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Suçlamada, 2020 yılında hem partinin yönetim kurulu üyelerine hem de parti merkezi çalışanlarına, Covid nedeniyle “ayrıcalıklı” olarak 1500 Euro’ya kadar ödeme yapıldığı belirtildi.

Covid ödemelerinin, evden çalışan Yeşiller Partisi çalışanlarının masraflarını karşılamak için olduğu belirtildi.

Yeşiller Partisi sözcüsü, söz konusu soruşturmayı doğrulayarak şunları söyledi: “Yönetim kurulu üyeleri konuyla ilgileniyor ve merkez ofis Savcılıkla tam anlamıyla iş birliği içinde ilerleyecek”

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock daha önce de binlerce Euro’luk özel harcamalarını vergiye dahil etmekle suçlanmıştı.

Parti kuralları çerçevesinde artık hükümette rol alan Baerbock ve Habeck, bu ay sonunda parti liderliği konumlarından istifa edecek.