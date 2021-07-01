Almanya’da kara para aklama soruşturması: "Türk çete, İstanbul’a 7.5 ton altın kaçırdı"

Almanya’da, yürütülen bir kara para aklama soruşturmasında, başında Türklerin bulunduğu bir çetenin, 1.6 milyar euro değerinde, 7 buçuk ton altın külçeyi yasa dışı yollarla İstanbul’a kaçırdığı iddia edildi.

Almanya’da, ocak ayında, başta Köln olmak üzere, Essen, Altenkirchen, Bad Marienberg, Berlin, Bergisch-Gladbach, Brühl, Essen, Frankfuurt, Bad Friedricshshall, Leverkusen, Neuwied, Wachtberg ve Wuppertal'da, kara para akladıkları gerekçesiyle bir gruba operasyon yapıldı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Alman savcılığı konuyla ilgili dava dilekçesini tamamlamak üzere.

Değeri 1.6 milyar euro

İstanbul ve Köln'de başında Türklerin bulunduğu 53 kişilik bir çetenin, 1.6 milyar euro değerindeki altın külçeleri, yasa dışı yollarla İstanbul’a kaçırdığı öne sürüldü.

Kölner Stadt-Anzeiger'in konuyla ilgili bu haberi bütün Alman basınında yer aldı. Kaçırılan altın külçelerinin 7.5 tonu bulduğu, bu yöntemle, “Hollanda'da kazanılan uyuşturucu paraları, nargile tütünü ile karaborsadan toplanmış paraların” aklanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Çete reisi, İstanbul'da özgür

Savcılık, üçü halen tutuklu olan 53 sanıkla ilgili ayrıntılı bilgi vermiyor. Çetenin, bir liderinin İstanbul'da altın – mücevher toptantıcısı olduğu belirtiliyor

Alman makamlarının, Türkiye'deki elebaşı ile ilgili bir adli yardım talebinde bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Çeteye, kara para aklamaktan, dolandırıcılığa kadar bir dizi suçlama yöneltilirken, Köln'de yaşayan bir sanığın avukatlığını ise Mustafa Kaplan yapıyor.

Kaplan, birçok kişinin görülecek davadan sonra aklanacağına inandığını söyledi.