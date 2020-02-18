Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet'in annesine yeniden yurt dışı yasağı

OHAL sonrası işinden çıkartılmış olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan anne Zekiye Ataç, pasaport almak için başvuru yapmasının ardından Mersin mahkemesinin hakkında yeniden adli kontrol tedbiri uyguladığını ve yurt dışı yasağının devam ettiğini öğrendi. Tedavisi için oğluna eşlik edemeyeceğini öğrenen anne, sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirirken bu haberi Ahmet'e henüz iletemediğini belirtti.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran insan hakları savunucusu Natali Avazyan da "Böyle saçmalık olmaz. Daha önce Mersin mahkemesinin kaldırmış olduğu yurtdışı yasağı mahkemece bozulmuş. Ahmet annesiyle tedaviye gidemiyor" diye yazdı. Avazyan, Adalet Bakanlığı, Adana Barosu ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'e çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi'nden tepki

Gelecek Partisi’nden karara, “İnsanların umutlarıyla bu şekilde oynanmasına sebebiyet veren yargı makamlarının ne yapmaya çalıştığı, toplumun aklı ve vicdanını niçin bu derece zorladığını anlamak mümkün değildir!” ifadesiyle tepki geldi.