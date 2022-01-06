Almanya'da enflasyon yaklaşık 30 yılın zirvesinde

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2021 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2021’de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2021’de piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,3 oldu. Bu da Haziran 1992’den (yüzde 6,2) beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5,1'e inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu. (AA)