Almanya’da dar ve orta gelirlilere akaryakıt desteği

Küresel çapta artan petrol fiyatları Almanya’da da akaryakıt fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Hükümetin dar ve orta gelirlileri rahatlatacak bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan federal koalisyon hükümeti, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana daha da yükselen akaryakıt fiyatları konusunda orta ve dar gelirli vatandaşları rahatlatacak bir model hazırlığı içinde. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, söz konusu akaryakıt desteği modeli vatandaşın gelirine göre rahatlatılmasını öngörüyor. Önerinin Başbakan Olaf Scholz'un partisi olan SPD'li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'den geldiği bildiriliyor.

Geçen hafta ekonomi çevrelerine yakınlığıyla bilinen FDP'li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ise Türkçe'ye "benzincide indirim" olarak çevrilebilecek bir modeli ortaya atmıştı. Ancak söz konusu modelin dar ve orta gelirlilerden ziyade çok aracı olan otomobil sahibi varlıklı kişileri rahatlatacağı eleştirisi yöneltilmiş ve tepki gören teklif reddedilmişti. Ayrıca söz konusu modelin iklim koruma siyaseti ile bağdaşmayan, fosil enerjileri sübvanse eden bir yöntem olacağı ve petrolünün yüzde 30'unu Rusya'dan alan Almanya'da dolaylı yoldan "Putin'in savaş kasasını dolduracağı" yönünde sert eleştirilere de neden olmuştu.

Söz konusu "benzincinde indirim", akaryakıt alanların benzincide ödeme yaparken doğrudan indirimli ödeme yapmasını ve bu indirimin daha sonra benzincilerin devlete daha az vergi ödeyerek dengelenmesini öngörüyordu.

Maaş ile ödenmesi planlanıyor

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in önerdiği "mobilite yardımı" modeli ise devlet desteğinin vatandaşlara maaşlıyla birlikte aylık ödenmesi temeline dayanıyor. Ödenen yardımı daha sonra işverenlerin vergi beyannamesinde bildirmesi üzerine de ücretten alınan gelir vergisinin o ölçüde düşürülmesi ile devletten karşılaması hedefleniyor.

Bild am Sonntag'ın haberine göre, hükümetin üzerinde çalıştığı modelde; ayda 2 bin euro maaş alan bir kişinin aylık 50 euro, 2 bin ila 3 bin euro arasında geliri olan bir kişinin aylık 35 euro, 3 bin ila 4 bin euro arası geliri olan bir kişinin de 20 euro akaryakıt yardımı alması planlanıyor.

Dar ve orta gelirlileri rahatlatması hedeflenen söz konusu modelin Alman hazinesine aylık 1 milyar euro ilave yük getireceği tahmin ediliyor. Söz konusu modelin, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği güncel durumu atlatana dek, şimdilik üç aylık bir zaman dilimi için geçerli olması öngörülüyor.

Ekonomi çevrelerine yakınlığıyla bilinen hükümet ortağı ve Maliye Bakanlığı’nı da elinde tutan FDP'nin, kendisini işçi kesiminin temsilcisi olarak gören SPD'li koalisyon partnerinin önerisini kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Almanya'da saygın ekonomistler, sendikalar, sivil toplum ve sosyal yardım kuruluşları da dar ve orta gelirlileri destekleyecek bir model talep ediyor.

Son günlerde Almanya'nın Rusya'ya enerjide bağımlılığını azaltma planı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Norveç'in ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarda bulunan Federal Ekonomi ve İklim Kuruma Bakanı Yeşiller partili Robert Habeck, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen bunun bir haftadır akaryakıt fiyatlarına yansımaması üzerine, gecen hafta Almanya Rebaket Kurumu'nu, piyasayı ve fiyatlar konusunda gizli anlaşmalar yapılıp yapılmadığını denetlemeye çağırmıştı.

AFP/ ETO,ET

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