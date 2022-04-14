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Dünya

Almanya'da Covid önlemi karşıtları Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planladı

Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı belirtilen 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

14 Nisan 2022 12:54

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı iddia edilen 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Federal Başsavcılık, Covid-19 önlemlerine karşı protestolar düzenleyen Querdenker (Aykırı Düşünenler) inisiyatifi mensubu 12 kişi hakkında Sağlık Bakanı'nı kaçırma ve şiddet eylemleri planlama iddiasıyla soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında farklı eyaletlerde 21 meskende aramalar yapıldığı ve 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Telegram sohbet kanalında Vatanseverler Birliği adlı oluşum kuran söz konusu kişilerin Klabautermann Operasyonu adını verdikleri planla Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı hedefledikleri tespit edildi.

Söz konusu grubun 12 bin Euro para topladığı ve bu parayla silah ve mühimmat almayı amaçladıkları belirtildi.

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