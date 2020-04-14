Almanya'da çalışan inşaat işçileri: Koronavirüs testi yapmıyorlar; bizi burada öldürecekler

Bir şirket tarafından Almanya'ya götürüldüğü iddia edilen inşaat işçileri, bazı arkadaşlarının Koronavirüs’e yakalandığını belirterek, “Bizi burada öldürecekler” dedi.

İnşaat İşçileri Sendikası, ERFA adlı bir şirket tarafından Almanya'nın Stuttgart kentine götürülen inşaat işçilerinin durumunu gösteren bir video paylaştı. İnşaat işçileri, firmanın maske gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamadığını belirterek, “Arkadaşlarımızdan Koronavirüs’e yakalananlar oldu, patron ticari kaygılarla bunu gizlemeye çalışıyor. Enfekte olan arkadaşlarımız olmasına rağmen diğer arkadaşlarımıza çalışacaksınız, bizi burada öldürecekler” ifadelerini kullandı.

"Firma adının çıkmaması için herkese test yapmadı; dört arkadaşımız daha enfekte oldu"

İşçilerin kendileriyle bağlantıya geçtiğini belirten İnşaat İş Sendikası, Türkiye’den götürülen 45 işçinin Koronavirüs salgını ile baş başa bırakıldığını belirtti. Sendika, işçilerin durumunu, “Arkadaşlarımızdan ilk önce biri Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Diğer arkadaşlarımız bu gelişme üzerine doktor çağrılmasını, hepsine test yapılmasını talep etse de firma adının çıkmaması için bunu kabul etmemiş. Bu tutum nedeniyle dört arkadaşımız daha enfekte olmuş” sözleriyle aktardı.

İşçiler ise durumlarını şu sözlerle anlattı:

“Elimizden geldiği kadar her yere müracaat ediyoruz. İlgi yok, internet yok, kapattılar. Burada büyük sıkıntı çekiyoruz. Üstüne üstlük sanki biz suçluymuşuz muamelesi görüyoruz burada. Yarın Alman doktorlar gelip test yapacak dediler önce. Şimdi ise başımızdaki yetkililer söyledi, doktor gelmeyecekmiş. Ne zaman çok fena olursanız, o zaman gelip alacaklar dediler. Çalışan sayımız 300 demirci, bizim şantiyemiz 45 kişi, 4 arkadaşımız virüse yakalandı, hastaneye kaldırıldılar. Bizi burada öldürecekler."

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