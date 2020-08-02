Almanya'da başbakanlık önünde Covid-19 önlemlerine karşı protesto düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine karşı başbakanlık binası önünde protesto gösterisi gerçekleşti.

"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafındanCKovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla başkentte düzenlenen yürüyüşün organizatör tarafından sonlandırılmasının ardından binlerce gösterici başbakanlığın önüne gitti.

Maske takma ve sosyal mesafe kuralına burada da uyulmadığı gözlenen gösteride, eylemciler el ele tuştu ve “Merkel halkın geldi” ve “Özgürlük” şeklinde sloganlar atıldı. Polis de başbakanlığın önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bir süre burada eylemi sürdüren göstericiler daha sonra başbakanlık önünden ayrıldı. Öte yandan aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" üyeleri de Federal Meclis binası (Bundestag) önünde Covid-19 önlemlerine ve hükümete karşı gösteri yaptı.