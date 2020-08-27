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Koronavirüs

Almanya'da artan Koronavirüs vakalarından sonra önlemler yeniden sıkılaşıyor: Maske takmama cezası ve kalabalık toplanma yasağı gündemde

27 Ağustos 2020 10:57

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasının ardından önlemler yeniden sıkılaştırıldı. 25 kişiden fazla bir araya gelmelerin yasaklanması, maske takmamanın cezası da 50 Euro olması gündeme geldi.

AFP'nin aktardığı habere göre, normalleşme süreciyle artan Covid-19 vakaları nedeniyle Almanya'da önlemler yeniden sıkılaştı. 

Ulaşılan taslak belgelerinde, ülke genelinde uygulanacak kurallar çerçevesinde maske takmamanın cezası 50 Euro olacak ve 25 kişiden fazla bir araya gelmek yasaklanacak. 

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