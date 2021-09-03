Almanya'da anketlere göre Sosyal Demokrat Parti yükselişte

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranını artırdığını ortaya koydu. Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) seçmenlerin eğilimini incelediği "DeutschlandTrend" anketine göre SPD halihazırda Almanya'da en güçlü siyasi parti. Sosyal Demokrat Parti "DeutschlandTrend"in şimdiye dek yaptığı kamuoyu yoklamalarında 2017 Şubat'ından bu yana ilk kez birinci parti. Ankete göre, bu Pazar günü seçim yapılsa SPD'nin oy oranını yüzde 7 artırarak yüzde 25 oy alacağı tahmin ediliyor. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) ise oy oranının Ağustos başına göre yüzde 7 azalarak yüzde 20'ye düştüğü belirtildi.

Ankete göre son aylarda yükselişe geçen Yeşiller'in oy oranı yüzde 3 azalarak yüzde 16'ye geriledi. Sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı yüzde 2'lik artışla yüzde 12, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 1 artışla yüzde 13, Sol Parti'ninki ise yüzde 6 görünüyor.

Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'in "Politbarometer" anketi de Sosyal Demokrat Parti'nin iki yıldan bu yana ilk kez Hristiyan Birlik partilerinin önüne geçtiğini gösteriyor. Bin 301 seçmenle yapılan anketin sonuçlarına göre SPD'nin oy oranı yüzde 3'lük artışla yüzde 25'e ulaşırken, Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı yüzde 22'lik orana sahip. Yeşiller yüzde 3'lük kayıpla yüzde 17, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 1'lik artışla yüzde 11, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 1'lik artışla yüzde 7 oy oranına sahip.

Hangi koalisyon isteniyor?

DeutschlandTrend'e katılanların yüzde 35'i SPD'nin öncülüğünde bir koalisyon kurulmasını olası görürken, yüzde 24'lük kesim SPD'nin Hristiyan Demokrat Birlik'le halihazırdaki koalisyonu sürdürmesinden yana bir tavır sergiledi. Yüzde 13 ise Yeşiller'in öncülüğünde bir koalisyon hükümeti kurulmasını temenni ediyor.

ZDF'in anketine göre ise SPD, Yeşiller ve FDP'nin bir koalisyon kurması ya da Hristiyan Birlik partileri, Yeşiller ve FDP'nin de bir koalisyon kurması istatistiki açıdan mümkün. Ankete katılanların yüzde 63'ü SPD'nin Yeşiller ve Sol Parti ile koalisyon kurma girişiminde bulunacağını söylerken, yüzde 30'u buna şüpheyle yaklaşıyor. Yüzde 57'lik kesim böyle bir koalisyona sıcak bakmıyor.

Hangi siyasetçiler başarılı bulunuyor?

ARD'nin "DeutschlandTrend" anketinde siyasetçilerin başarı performansı sorulduğunda görevinden ayrılmaya hazırlanan Başbakan Angela Merkel yüzde 64'lük oranla ilk sırada geliyor.

Maliye Bakanı ve SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz ise yüzde 56 ile çalışmalarından memnuniyet duyulan ikinci siyasetçi. Onu yüzde 54'lük oranla Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Bavyera Başbakanı Markus Söder izliyor.

Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock yüzde 25, Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise yüzde 20'lik orana sahip.

ZDF'in "Politbarometer" anketinde de "DeutschlandTrend" gibi SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'e destek artıyor. Yüzde 65'lik kesim Scholz'e başbakan olarak güveneceğini söylerken, Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet'e güvenenlerin oranı yüzde 25, Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock'a güvenenlerin oranı ise yüzde 23.

Ankete katılanların yüzde 53'ü Olaf Scholz'u başbakan olarak görmeyi temenni ettiğini söylerken, Armin Laschet'in başbakan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 18, Annalena Baerbock'u destekleyenlerin oranı ise yüzde 14.

En başarılı bakan kim?

Ankete katılanlara hangi bakanları başarılı buldukları sorusu da yöneltildi. Buna göre yüzde 37 ile Sağlık Bakanı Jens Spahn ilk sırada geliyor. Afganistan politikası ve tahliyeler konusunda son haftalarda sert eleştiriler alan Dışişleri Bakanı Heiko Maas yüzde 29 ile bu görevindeki en düşük destek oranına sahip. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in oranı yüzde 20 ile bakanlık görevini aldığından bu yana en düşük destek oldu.