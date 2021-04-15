Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Berlin'in kiraya getirdiği üst sınırı kaldırdı

T24 Dış Haberler

Almanya'nın en yetkili mahkemesi, Berlin eyaleti yönetimi tarafından yürürlüğe sokulan kira üst sınırı yasasını yasa dışı buldu.

Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi, eyaletin yasa yapıcılarının böye bir karar alma yetkisi olmadığını ifade ederek üst sınırı kaldırdı. Yasa, Almanya'da son zamanlarda en tartışılan konulardan biriydi.

Yasa 2020'nin Şubat ayında yürürlüğe girmiş ve Berlin'deki 1.5 milyon apartman(Toplam sayının yüzde 90'ı) için kiraları dondurmuştu. 2020'nin Kasım'ında hala üst sınırı üstünde olan kiralar yasa uyarıncaya aşağı çekildi.

Ev sahipleri ve emlak yatırım lobileri yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana eyalet yönetimlerinin özel markete müdahale etmesinin yasa dışı olduğunu savunuyordu.

Anayasa Mahkemesi, federal devletin 120 yıl önce kira haklarını düzenleyen bir yasa oluşturduğuna ve yerel yönetimlerin buna müdahale etmeye hakkı olmadığına karar verdi.