Almanya cumhurbaşkanını arıyor

Koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel’in konuyu görüşmek üzere bu Pazar günü Berlin'de biraraya gelmesi bekleniyor. Bugün yapılması planlanan zirve, Gabriel’in rahatsızlığı nedeniyle pazar gününe ertelendi.

Gabriel, Cumhurbaşkanlığına aday olarak Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’i önermek istiyor. Ancak Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Steinmeier’i kabul edeceğine kuşkuyla bakılıyor. Hristiyan Birlik partilerinin kendi adayını gösterebileceği tahmin ediliyor. Merkel, Seehofer ve Gabriel’in Steinmeier’in dışında bir aday üzerinde anlaşabileceği de olasılıklar arasında bulunuyor. Kulislerde adı geçen adaylar şöyle:

Frank-Walter Steinmeier:

Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Steinmeier, en çok zikredilen cumhurbaşkanı adayları arasında bulunuyor. Ancak Steinmeier, bugüne kadar konuya ilişkin sessizliğini korudu. Eğer Hristiyan Birlik partileri Steinmeier'in adaylığını kabul etmezse, Steinmeier’in Federal Seçiciler Kurulu’nda yapılacak mutlak çoğunluğun yeterli olduğu oylamanın üçüncü turunda, Sol Parti, Yeşiller veye Hür Demokrat Parti’nin oylarını da alması gerekecek. Steinmeier, Hristiyan Birlik’in takdirini toplasa da henüz Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edilmiyor.

Andreas Vosskuhle:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Vosskuhle, Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratların üzerinde uzlaşabileceği bir isim olabilirdi. Sosyal Demokratların desteği ile başkanlık görevine getirilen Vosskuhle, 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Angela Merkel’in favorileri arasındaydı. Ancak o zaman aday gösterilmeyi kabul etmemişti. Şimdi de kişisel nedenler yüzünden bu göreve talip olmadığı söyleniyor.

Wolfgang Schäuble:

Maliye Bakanı Schäuble’nin devletin bu en üst makamına gelmesini 12 yıl önce Merkel engellemişti. Hristiyan Demokrat Birlik partili Schäuble, Maliye Bakanı olarak görevini çok sevdiği izlenimi yaratıyor. Hristiyan Birlik partileri içinde benimsediği “gölge başbakan” rolüyle saygı gösterilen Schäuble, siyasette etkin olmayı seviyor. Zaten Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında pek dostu yok.

Ursula von der Leyen:

Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik partisinin genel başkan yardımcısı von der Leyen, cumhurbaşkanlık görevine talip olmadığını açıkça gösterdi. Ancak von der Leyen, Merkel’in halefi olabilir.

Monika Grütters:

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Grütters, Merkel’in güvendiği bir isim. Hristiyan Demokrat Birlik Berlin Eyalet Teşkilatı’nın liderliğini üstlenmeye hazırlanan Grütters, ancak Almanya’da pek tanınmış bir isim değil. Bu nedenle de Steinmeier’in rakibi olması zor görünüyor.

Annegret Kramp-Karrenbauer:

Saar Eyaleti’nin Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakanı Kramp-Karrenbauer’in çağdaş bir imajı var, Yeşiller tarafından da seviliyor. Ancak 2017 yılında Saar Eyaleti’nde seçimler yapılacak, bu nedenle partinin ona orada ihtiyacı var.

Winfried Kretschmann:

Baden-Württemberg Eyaleti’nin Yeşiller partili Başbakanı Kretschmann, gayri resmi aday listesinde yer alıyor. Başbakan Merkel, Kretschmann’ı takdir ediyor, hatta onunla konuyu görüştüğü, ancak bir teklifte bulunmadığı biliniyor. Merkel'in Yeşiller partisinden bir isimle bağlantı kurması Sosyal Demokrat Parti’de tedirginliğe yol açabilir.

Katrin Göring-Eckardt:

Alman Meclisi Yeşiller Grubu Eş Başkanı Göring-Eckardt, Bellevue Sarayı yerine Almanya’da önümüzdeki yıl sonbaharda yapılacak genel seçimlere odaklanmayı tercih ediyor. Göring-Eckardt, Cumhurbaşkanlığı adayları arasında adının geçmesini “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Frank-Jürgen Weise:

Federal İstihdam Dairesi ile Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin başkanlıklarını yürüten Weise, bu yılın sonunda görevi bırakacak. Deneyimli bir isim olan Weise, bazı Yeşiller ve Hür Demokratlardan da puan toplayabilir.

Petra Roth:

Hristiyan Demokrat Birlik partili Roth, 2012 yılına kadar Frankfurt Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Stern dergisinin cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorusunu, “önce bana gelsinler, ben de ona göre yanıtımı veririm” şeklinde cevapladı.

Richard Schröder:

Doğu Alman kökenli felsefeci ve Protestan teolog Schröder, Sosyal Demokrat Parti üyesi, ancak muhafazakâr değerleri savunuyor. Sosyal Demokrat Parti’nin Steinmeier’e karşı Schröder’i kabul etmesi pek gerçekçi değil.

Volker Bouffier:

Hessen Eyaleti’nin Hristiyan Demokrat Birlik partili Başbakanı Bouffier, adaylık için adı geçen isimlerden. Ancak Bouffier, Hessen’da kalmak istiyor.

Wolfgang Huber:

Almanya Protestan Kiliseler Birliği’nin eski başkanı Huber, daha önceki seçimlerde de adaylar arasında adı geçmişti. Ancak papaz olan Gauck’un ardından Protestan bir din adamının Cumhurbaşkanlığına aday gösterilir mi?

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