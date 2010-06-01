Almanya Cumhurbaşkanını 30 Haziran'da seçecek

T24- Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, cumhurbaşkanı seçiminin 30 Haziran 2010 tarihinde yapılacağını açıkladı.



Lammert, dün görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in yerine yeni cumhurbaşkanı seçimi için 30 Haziranda Federal Meclisin (Bundestag) 612 milletvekiliyle, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından belirlenen 612 kişinin bir araya gelerek oluşturacağı "Bundesversammlung" adı verilen kurulun toplanacağını belirtti.



Lammert, eyalet meclis başkanlarından en kısa zamanda kurulda yer alacak kişilerin belirlenmesini isteyeceğini ifade etti.



Alman anayasasına göre, cumhurbaşkanı istifa ettikten en geç 30 gün sonra seçimin yapılması gerekiyor.