Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Zorunlu Covid-19 aşısı tartışılsın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier hükümetin ülkede yetişkinler için Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesine dair planının enine boyuna tartışılması çağrısında bulundu. Steinmeier "Pandeminin yol açtığı olağanüstü durum devletin harekete geçmesi için baskıyı arttırıyor, ancak bu, konunun tartışılmasına ve çıkarların dengelenmesine engel değil" diye konuştu.

Başbakan Olaf Scholz'un yönetimindeki hükümetin zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili yasal düzenlemeyi bu ay meclise sunması beklenirken, vatandaşlarla gerçekleştirdiği bir yuvarlak masa toplantısında görüşlerini ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier "Aşı zorunluluğu tartışma zorunluluğu anlamına gelir" dedi.

Euronews'in haberine göre daha çok törensel görevi bulunan cumhurbaşkanı tartışmalara kendisinin taraf olmayacağını belirtti ve tartışacak tarafların birbirinin görüşlerine, gerçeklere ve sebeplerine saygı duyması gerektiğini vurguladı. Steinmeier Koronavirüs pandemisinin Almanya'yı bir diktatörlüğe çevirdiği iddialarını ise "saçma" olarak değerlendirdi.

"Arkadaşlar arasında, iş yerinde, okulda, kreşlerde, kliniklerde, huzur evlerinde, belediye binalarında, sağlık ocaklarında ve parlementoda insanlar pandemiyle mücadele edebilmek için ne yapılması gerektiğini bulmaya çalışıyor" diyen cumhurbaşkanı bunu demokratik çabaların bir gereği olarak niteledi.

"Aşıların güvenliğini ve önemini anlatabilmek için bir çok fırsat kaçırıldı"

Steinmeier, "Aşıların güvenliğini ve önemini anlatabilmek için bir çok fırsat kaçırıldı" diye konuştu. Steinmeier'la birlikte toplantıya katılan bir sağlık iletişim uzmanı insanların korktukları için aşıya karşı olduklarını belirtti. Erfurt Üniversitesi'nden Prof. Cornelia Betsch aşıların güvenliğini ve önemini daha iyi anlatabilmek için birçok fırsatın kaçırıldığının altını çizere eleştiri oklarını yetkililere yöneltti.