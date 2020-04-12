Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Koronavirüs bir savaş değil, insanlığımızın testi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ulusa seslendi. Noel kutlamaları dışında ilk kez ulusa seslenen Steinmeier, Koronavirüs'le mücadelenin bir "savaş" olduğu retoriğini reddederek "Bu bir savaş değil, insanlık testi" dedi.

Noel dışında ilk kez televizyondan ulusa seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 125 binden fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede salgının durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Pandeminin insanların içindeki "iyi ve kötüyü" açığa çıkardığını söyleyen Steinmeier, vatandaşları bireysel önlemlere dikkat etmeye çağırdı.

Steinmeier, normal hayata dönüşü yalnızca uzmanlar ve politikacıların belirlemeyeceğini, vatandaşların davranışlarının da bunun için önemli olduğunu hatırlattı.

"Bu bir savaş değil"

Pek çok ülke lideri pandemi hakkında "savaş" benzetmesi yaparken Steinmeier, Koronavirüs'ün insanlık için bir test olduğunu söyledi. Steinmeier, "Bu pandemi bir savaş değil. Milletler milletlere karşı, askerler askerlere karşı değil. Bu insanlığımızın testi" dedi.

Toplumun ciddi derecede değişeceğini öngören Steinmeier, "Gergin, stresli bir topluma dönüşmek istemiyoruz" dedi.