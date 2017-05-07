Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'de

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in İsrail ziyaretinin ilk durağı Kudüs'teki Yad Vashem Yahudi Soykırımı Anıtı oldu. Anıt-müzedeki anı defterini imzalayan Steinmeier, "Biz Almanlar akıl almaz bir suç işledik" sözleriyle duygularını ifade etti. Steinmeier, yazısında buranın 'acı, üzüntü ve utanç' hatıralarının canlandığı bir yer yer olduğunu belirtti. Almanya'nın tarihsel sorumluluğuna sahip çıkacağını belirten Steinmeier, ülkesinin İsrail'e desteğinin süreceğini belirtti.

Steinmeier'den Gabriel'e destek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in nisan ayındaki İsrail ziyareti sırasında iki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle büyük bir dikkatle izleniyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gabriel ile görüşmesini beklenmedik şekilde iptal etmiş ve bunu Gabriel'in hükümet karşıtı insan hakları savuncusu gruplarla buluşması ile gerekçelendirmişti.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Steinmeier, Benyamin Netanyahu'nun Gabriel'e yönelik tutumunu eleştirdi. Steinmeier, "Halk çok seslidir. Çok seslilik demokrasilerin oksijenidir" dedi. Savaş ve terör tehditlerine karşın İsrail demokrasisinin canlı kalmayı başardığını belirten Steinmeier, tam olarak da bu nedenle Almanların İsrail'de farklı görüşlerdeki gruplarla görüşebilmesi ve fikir alış verişinde bulunabilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumartesi akşamı İsrail'e giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, mevkidaşı Reuven Rivlin ile de bir araya geldi. Steinmeier'in İsrail ziyareti salı günü sona erecek.

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DW, KNA, dpa, BÖ/JD