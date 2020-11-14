Almanya, Covid-19 nedeniyle şirketlere 22 milyar Euro mali yardım yapacak

Almanya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı şirketler ve serbest meslek sahiplerinin uğradığı zararı tanzim etmek için planladığı mali yardımları artıracağı ileri sürüldü.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Berlin yönetimi, salgının 2021'de de etkili olma olasılığının kuvvetlenmesinden dolayı gelecek Ocak'tan Haziran'a kadar toplam 22 milyar Euro'luk mali yardım yapacak.

Ayrıca Merkel yönetiminin, ülkede kısıtlamalardan zarar gören firmaları tazmin etmek için kasımdaki koronavirüs yardım paketini 10 milyardan 14 milyar euroya yükselteceği ileri sürüldü.

"Almanya ek yardımlar için yeterli kaynağa sahip"

Euronews'in aktardığına göre; Almanya Ekonomi Danışmanları Konseyi (AMB), salgının ilk dalgasının ardından yazın ekonominin güçlenmesi sayesinde küçülmenin korkulandan daha düşük gerçekleşeceğini açıklamıştı. Fakat AMB, salgının ikinci dalgasının 2021 için büyüme görünümünü gölgelediğini işaret etmişti.

Maliye Bakanı Olaf Scholz da geçen perşembe salgının Avrupa'nın en büyük ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için ek kurtarma ve canlandırma önlemlerini uygulayacak kaynağa sahip olduklarını söyledi.

Almanya'da Covid-19 yardım tedbirleri çerçevesinde şirketlere kira gibi sabit maliyetleri karşılamak için ayda 200 bin, serbest meslek sahiplerine ise 5 bin euroya kadar mali yardım yapılabiliyor