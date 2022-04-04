Almanya çok sayıda Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Almanya hükümeti, Bucha'dan yayılan ancak Rusya'nın yalanladığı 'sivil katliam' görüntülerine ilişkin 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti ve 5 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Almanya hükümeti, Ukrayna'nın Bucha kentindeki sivil ölümleri iddiasının ardından Rusya'yla ilişkilerini iyice gerecek bir adım attı. 40 Rus diplomat 'persona non grata' (istenmeyen kişi) ilan edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın 'kurgu' açıklamasına rağmen Bucha'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız"

"Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz."